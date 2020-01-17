Прямой эфир

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом

17 января 2020 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: тостовый хлеб, майонез, репчатый лук, свежий огурец, кунжут, копченый лосось, лимон, сливочное масло, сливочный сыр, соль.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-1

Мелко нарезаем рыбу.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-4

Мелко нарезаем лук.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-7

Обрезаем корочку тостов.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-10

Соединяем в отдельной посуде рыбу с луком.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-13

Также отправляем в начинку 1 ст. л. майонеза и 1 с. л. сока лимона.

Нарезаем тонко огурец.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-16

Собираем наш сэндвич. Выкладываем начинку на хлеб.

Смазываем сэндвич сливочным сыром и выкладываем сверху огурец.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-19

Покрываем рабочую поверхность стола пищевой пленкой и на нее выкладываем сэндвич огурцом вниз.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-22

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-24

Поверхность сэндвича также смазываем сыром и выкладываем огурец.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-27

Заворачиваем сэндвич в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 7 минут.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-30

Обжариваем кунжут и остужаем его.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-33

Сэндвичи извлекаем из холодильника, разворачиваем пленку и нарезаем на ломтики.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-36

Обмазываем по краям сливочным сыром и посыпаем кунжутом.

Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом-39

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт
16 января 2020 06:27

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт
15 января 2020 06:28

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт

Готовим имбирные пряники по двум рецептам. Мастер-класс кондитера
13 января 2020 06:46

Готовим имбирные пряники по двум рецептам. Мастер-класс кондитера