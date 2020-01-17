Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом

Ингредиенты: тостовый хлеб, майонез, репчатый лук, свежий огурец, кунжут, копченый лосось, лимон, сливочное масло, сливочный сыр, соль.

Мелко нарезаем рыбу.

Мелко нарезаем лук.

Обрезаем корочку тостов.

Соединяем в отдельной посуде рыбу с луком.

Также отправляем в начинку 1 ст. л. майонеза и 1 с. л. сока лимона. Нарезаем тонко огурец.

Собираем наш сэндвич. Выкладываем начинку на хлеб. Смазываем сэндвич сливочным сыром и выкладываем сверху огурец.

Покрываем рабочую поверхность стола пищевой пленкой и на нее выкладываем сэндвич огурцом вниз.

Поверхность сэндвича также смазываем сыром и выкладываем огурец.

Заворачиваем сэндвич в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 7 минут.

Обжариваем кунжут и остужаем его.

Сэндвичи извлекаем из холодильника, разворачиваем пленку и нарезаем на ломтики.