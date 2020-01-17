Готовим неправильные сэндвичи с рыбой и огурцом

Ингредиенты: тостовый хлеб, майонез, репчатый лук, свежий огурец, кунжут, копченый лосось, лимон, сливочное масло, сливочный сыр, соль.
Ингредиенты: тостовый хлеб, майонез, репчатый лук, свежий огурец, кунжут, копченый лосось, лимон, сливочное масло, сливочный сыр, соль.
Мелко нарезаем рыбу.
Мелко нарезаем лук.
Обрезаем корочку тостов.
Соединяем в отдельной посуде рыбу с луком.
Также отправляем в начинку 1 ст. л. майонеза и 1 с. л. сока лимона.
Нарезаем тонко огурец.
Собираем наш сэндвич. Выкладываем начинку на хлеб.
Смазываем сэндвич сливочным сыром и выкладываем сверху огурец.
Покрываем рабочую поверхность стола пищевой пленкой и на нее выкладываем сэндвич огурцом вниз.
Поверхность сэндвича также смазываем сыром и выкладываем огурец.
Заворачиваем сэндвич в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 7 минут.
Обжариваем кунжут и остужаем его.
Сэндвичи извлекаем из холодильника, разворачиваем пленку и нарезаем на ломтики.
Обмазываем по краям сливочным сыром и посыпаем кунжутом.