Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: сельдерей, рис, перец болгарский, перец чили, морковь, зеленый лук, мука, чеснок, оливковое масло, соль, перец и колбаса «Краковская».
Ингредиенты: сельдерей, рис, перец болгарский, перец чили, морковь, зеленый лук, мука, чеснок, оливковое масло, соль, перец и колбаса «Краковская».
Варим куриный бульон. Солим.
Добавляем в бульон половину луковицы с шелухой и две очищенные моркови.
Промываем 1 стакан риса и отвариваем его.
Очищаем и мелко нарезаем сельдерей.
В кастрюлю отправляем растительное масло и 2 ст. л. муки. Постоянно помешиваем и жарим на мелком огне примерно 10 минут, пока мука не достигнет цвета кофе.
Перец чили избавляем от семян и мелко нарезаем.
Нарезаем болгарский перец.
Очищаем и нарезаем чеснок.
Нарезанные овощи и чеснок отправляем в мучной соус. Непрерывно помешиваем.
Добавляем к овощам 180-200 мл готового бульона. Продолжаем суп помешивать.
Нарезаем мелко отварную курицу, сваренную в бульоне, и колбасу. Отправляем все в суп. Готовим еще 2 минуты.
Сервируем суп в глубокую тарелку, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Рис подаем в отдельной посуде.
Приятного аппетита!