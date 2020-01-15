Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: сельдерей, рис, перец болгарский, перец чили, морковь, зеленый лук, мука, чеснок, оливковое масло, соль, перец и колбаса «Краковская».

Варим куриный бульон. Солим.

Добавляем в бульон половину луковицы с шелухой и две очищенные моркови.

Промываем 1 стакан риса и отвариваем его.

Очищаем и мелко нарезаем сельдерей.

В кастрюлю отправляем растительное масло и 2 ст. л. муки. Постоянно помешиваем и жарим на мелком огне примерно 10 минут, пока мука не достигнет цвета кофе.

Перец чили избавляем от семян и мелко нарезаем.

Нарезаем болгарский перец.

Очищаем и нарезаем чеснок.

Нарезанные овощи и чеснок отправляем в мучной соус. Непрерывно помешиваем.

Добавляем к овощам 180-200 мл готового бульона. Продолжаем суп помешивать.

Нарезаем мелко отварную курицу, сваренную в бульоне, и колбасу. Отправляем все в суп. Готовим еще 2 минуты.

Сервируем суп в глубокую тарелку, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Рис подаем в отдельной посуде.