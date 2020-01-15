Прямой эфир

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт

15 января 2020 06:28
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Ингредиенты: сельдерей, рис, перец болгарский, перец чили, морковь, зеленый лук, мука, чеснок, оливковое масло, соль, перец и колбаса «Краковская».

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-1

Варим куриный бульон. Солим.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-4

Добавляем в бульон половину луковицы с шелухой и две очищенные моркови.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-7

Промываем 1 стакан риса и отвариваем его.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-10

Очищаем и мелко нарезаем сельдерей.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-13

В кастрюлю отправляем растительное масло и 2 ст. л. муки. Постоянно помешиваем и жарим на мелком огне примерно 10 минут, пока мука не достигнет цвета кофе.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-16

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-18

Перец чили избавляем от семян и мелко нарезаем.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-21

Нарезаем болгарский перец.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-24

Очищаем и нарезаем чеснок.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-27

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-29

Нарезанные овощи и чеснок отправляем в мучной соус. Непрерывно помешиваем.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-32

Добавляем к овощам  180-200 мл готового бульона. Продолжаем суп помешивать.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-35

Нарезаем мелко отварную курицу, сваренную в бульоне, и колбасу. Отправляем все в суп. Готовим еще 2 минуты.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-38

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-40

Сервируем суп в глубокую тарелку, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Рис подаем в отдельной посуде.

Готовим американский суп с колбасой и сельдереем. Пошаговый рецепт-43

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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