Жуткая авария под Толочином: погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын

Новости Беларуси. Обстоятельства трагического ДТП выясняют в Витебской области. Авария произошла вечером 17 декабря на трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обстоятельства трагического ДТП выясняют в Витебской области. Авария произошла вечером 17 декабря на трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легковой автомобиль, в салоне которого находилась семья, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Три человека – водитель, его супруга и шестилетний сын – погибли на месте. Еще один ребенок с различными травмами находится в больнице. От удара его выбросило из автомобиля. По информации ГАИ, погибший не справился с управлением, машину занесло, в результате чего и произошла авария.
Фото: vk.com/fcvitebskby
Как стало известно, в автомобиле находился вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе с женой и детьми. Эту информацию подтвердил ФК «Витебск» в соцсетях.