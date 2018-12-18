Жуткая авария под Толочином: погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын

Легковой автомобиль, в салоне которого находилась семья, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Три человека – водитель, его супруга и шестилетний сын – погибли на месте. Еще один ребенок с различными травмами находится в больнице. От удара его выбросило из автомобиля. По информации ГАИ, погибший не справился с управлением, машину занесло, в результате чего и произошла авария.