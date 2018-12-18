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Жуткая авария под Толочином: погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын

18 декабря 2018 07:14
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Новости Беларуси. Обстоятельства трагического ДТП выясняют в Витебской области. Авария произошла вечером 17 декабря на трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая авария под Толочином: погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын-1

Легковой автомобиль, в салоне которого находилась семья, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Три человека – водитель, его супруга и шестилетний сын – погибли на месте. Еще один ребенок с различными травмами находится в больнице. От удара его выбросило из автомобиля. По информации ГАИ, погибший не справился с управлением, машину занесло, в результате чего и произошла авария.

Жуткая авария под Толочином: погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын-4

Фото: vk.com/fcvitebskby

Как стало известно, в автомобиле находился вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе с женой и детьми. Эту информацию подтвердил ФК «Витебск» в соцсетях.

# Авария в Витебской области # происшествия # Андрей Щербаков # Фотофакт

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