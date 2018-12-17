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Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червене

17 декабря 2018 17:40
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Новости Беларуси. Главная новогодняя елка упала на площади в Червени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. О происшествии сообщила в соцсетях одна из жительниц города, а другому очевидцу даже удалось снять видео падения.

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червене-1

Зеленую красавицу установили недавно и, скорее всего, закрепили ненадежно. Поэтому испытание сильным порывистым ветром до 13 м/с она не выдержала.

Пострадавших в результате происшествия нет, кроме самой елки. Дерево сломалось, а новогодние украшения разбились. Сейчас в Червени устанавливают новый символ и уверяют: «Празднику в городе – быть!». Но стоит быть осторожными: в ближайшие дни также ожидаются сильный ветер и метель.

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червене-4

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червене-6

# Новый год # происшествия # Фотофакт

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