Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червене

Новости Беларуси. Главная новогодняя елка упала на площади в Червени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. О происшествии сообщила в соцсетях одна из жительниц города, а другому очевидцу даже удалось снять видео падения.

Зеленую красавицу установили недавно и, скорее всего, закрепили ненадежно. Поэтому испытание сильным порывистым ветром до 13 м/с она не выдержала.

Пострадавших в результате происшествия нет, кроме самой елки. Дерево сломалось, а новогодние украшения разбились. Сейчас в Червени устанавливают новый символ и уверяют: «Празднику в городе – быть!». Но стоит быть осторожными: в ближайшие дни также ожидаются сильный ветер и метель.