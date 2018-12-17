Лобовое столкновение в Ивацевичском районе: три человека пострадали

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летний житель городского посёлка Телеханы за рулём Volkswagen Caravelle двигался со стороны Ивацевичей, возвращаясь домой. Обгоняя попутно ехавшее авто, Volkswagen оказался на встречной полосе, где врезался в Mazda.

Новости Беларуси. 17 декабря в половине десятого утра на 24 километре трассы Р-6 в лобовом столкновении легковушки и минивэна пострадали три человека.

С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 69-летний водитель Mazda и его 70-летняя супруга, (жители деревни Омельная Ивацевичского района) а также 52-летняя пассажирка Volkswagen (жительница городского посёлка Телеханы).

Известно, что в Volkswagen ехали 6 человек.

Зимой 2018 года в Бобруйском районе столкнулись Opel и «ВАЗ».