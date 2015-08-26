Прямой эфир

Журналистов в прямом эфире расстрелял бывший коллега, за «непрофессионализм»

26 августа 2015 16:21
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Новости США. Полиция назвала имя предполагаемого убийцы двух журналистов в США. 

Им оказался бывший сотрудник телеканала WDBJ, 41-летний Лестер Ли Фланаган.

Мужчина решил расправиться с репортером и оператором за «непрофессионализм». По словам экс-коллег, журналистку он считал плохим специалистом и надеялся, что «без нее будет лучше».

Сотрудники телеканала WDBJ:
Он всегда говорил, что люди обращаются с ним несправедливо и он не даст им забыть этого. По его словам, Элисон была неважным профессионалом, и он считал, что миру было бы лучше без нее.

Напомним, журналисты одного из телеканалов американского штата Вирджиния застрелены во время прямого эфира.

Погибшие – корреспондент Элисон Паркер и оператор Адам Уорд. Подробности шокирующего инцидента здесь.
 

# Стрельба в США # происшествия

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