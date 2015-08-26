Убийство в прямом эфире: 24-летняя журналистка и 27-летний оператор погибли во время стрельбы в США

Новости США. Корреспондент и оператор одного из телеканалов штата Вирджиния снимали в прямом эфире интервью в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу.

Инцидент произошел около 6.45 утра по местному времени.

На видео, вышедшем в эфир, слышно как минимум шесть выстрелов.

Зрители услышали крики и фразу «О господи!», когда Паркер пыталась убежать, прежде чем трансляция прервалась. После чего на экране появилась ведущая, она была очень взволнована.

Ведущая:

Я не знаю, что там происходит. Мы, конечно же, сообщим вам, как только узнаем, что это были за звуки.

Гибель работников СМИ уже подтвердил руководитель канала.

Жертвами нападения стали репортер Элисон Паркер и оператор Адам Вард.

Видеозапись эфира с моментом нападения появилась на YouTube.

Элисон Паркер встречалась с коллегой – ведущим Крисом Херстом. В ближайшее время они собирались пожениться. Адам Уорд также встречался с девушкой – она работает продюсером утреннего шоу на том же телеканале.