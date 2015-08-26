Из-за пожара в Лельчицком районе Гомель с полудня оказался окутан дымом

Новости Беларуси. Гомель с полудня окутан дымом. Причина – крупный пожар в Лельчицком районе. Запах гари в областной центр принесло ветром почти за 300 километров.

Полесье в очередной раз оказалось в огне накануне вечером: в пиковые моменты горело до 90 гектаров болот и леса. 26 августа во второй половине дня возгорание удалось локализовать: его площадь уменьшилась до 70 гектаров. Тушение на земле осложняется труднопроходимой местностью. А из-за плотного дыма нет возможности работать эффективно и у пожарной авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Шингирей, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Сейчас происходит горение на территории приблизительно 70 га леса. Задействованы подразделения МЧС. Затруднения в тушении в виду того, что в данном районе болотистая местность, затруднены подъезды. Пожар был обнаружен одновременно в трех местах. Это указывает на пресловутый человеческий фактор. Сейчас на территории Гомельской области действует запрет на посещение лесов, но люди, несмотря на это, игнорируют запрет, все равно идут в леса, собирают бруснику, клюкву.

Спасатели продолжают борьбу с огнем и в Столинском районе. Там во власти стихии около 300 гектаров лесных угодий. Еще один очаг ликвидируют у деревни Дзержинск. Он возник больше недели назад, однако полностью потушить пламя не удается до сих пор. Справиться с возгоранием не позволяет болотистая местность. Несмотря на то, что в некоторых регионах страны 26 августа прошли кратковременные дожди, пожароопасная обстановка в Беларуси по-прежнему остается напряженной.