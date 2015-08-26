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В Копыльском районе утонули двое детей

26 августа 2015 15:01
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Новости Беларуси. Трагедия на Копыльщине. Двое детей утонули на водохранилище вблизи деревни Смоличи. 16- летняя девушка и 3-летний мальчик отдыхали вместе с матерью. Малыш сидел на надувном матрасе. В какой-то момент порывом ветра матрас отнесло от берега. Заметив это, девочка поплыла следом за матрасом.  

Оказавшись на расстоянии около 30 метров от берега, она не смогла удержать ребенка, и они оба оказались под водой.

Мать утонувших детей не умела плавать и не имела с собой спасательных средств – она не смогла оказать им помощи.

В результате поисковых мероприятий тело девушки из воды достали водолазы. Позже солигорские сотрудники МЧС нашли и тело мальчика .

Управлением Следственного комитета по Минской области проводится проверка , выясняются все обстоятельства трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за минувшую неделю жертвами воды в Беларуси стали 5 человек, из них двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Гибель детей

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