Жизни троих белорусов, пострадавших при крушении МИ-24 в Конго, ничего не угрожает

Новости Беларуси. Трое белорусов, которые пострадали при падении двух вертолетов в Демократической Республике Конго, живы. Они сейчас находятся в госпитале.

Их жизни ничего не угрожает.

Катастрофа произошла 27 января. И по уточненным данным, крушение потерпели два вертолета. До 1 февраля дня информация о количестве пострадавших, гражданстве пилотов и причинах крушения поступала крайне противоречивая.

Сейчас белорусские дипломаты пытаются получить данные из официальных источников.

Известно точно, что летчики в африканской республике находились как частные лица. По одной из версий причиной падения могли стать технические неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.