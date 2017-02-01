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Жизни троих белорусов, пострадавших при крушении МИ-24 в Конго, ничего не угрожает

01 февраля 2017 17:15
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Новости Беларуси. Трое белорусов, которые пострадали при падении двух вертолетов в Демократической Республике Конго, живы. Они сейчас находятся в госпитале.

Их жизни ничего не угрожает.

Катастрофа произошла 27 января. И по уточненным данным, крушение потерпели два вертолета. До 1 февраля дня информация о количестве пострадавших, гражданстве пилотов и причинах крушения поступала крайне противоречивая.

Сейчас белорусские дипломаты пытаются получить данные из официальных источников.

Известно точно, что летчики в африканской республике находились как частные лица. По одной из версий причиной падения могли стать технические неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизни троих белорусов, пострадавших при крушении МИ-24 в Конго, ничего не угрожает-1

Олег Илышев, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго:
По официальным данным на двух вертолетах было трое граждан Беларуси. Все они выжили и находятся в госпитале в городе Гома. Их жизни ничего угрожает.

Один вертолет точно упал по техническим причинам, в нем как раз находился белорусский экипаж.

Относительно второго вертолета информации, по факту, нет. Причины, по которым он упал, неизвестны. Местные власти проводят расследование авиаинцидента.

# происшествия # Фотофакт # Крушение # Олег Илышев

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