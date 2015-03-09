Жительница Щучина заплатила почти $1 тысячу за несуществующего попугая

Новости Беларуси. Жительница Щучина недавно стала жертвой аферистов. Но осознала это лишь когда несколько раз перечислила довольно крупные суммы денег.



Познакомилась белоруска с авантюристкой из якобы Камеруна в интернете, та предложила безвозмездно передать в дар попугая Жако. И белоруска согласилась.

Договоренность носила исключительно безвозмездный характер до того момента, пока мошенница не попросила денег на транспортировку птицы.

Александр Кизилевич, начальник Щучинского РОСК подполковник юстиции:

Потерпевшая перечислила 450 долларов США и ждала, когда в Беларусь прибудет попугай, пока не получила письмо из Лондона, что он там. Неизвестное должностное лицо грозило штрафными санкциями, если женщина не заплатит такую же сумму.



Женщина вновь перечислила деньги. А потом под надуманным предлогом очередной «транш» запросила камерунка, хотя птица в это время должна была уже прибыть в Беларусь.

Тогда обманутая женщина заподозрила, что на самом деле никакого попугая не существует.

Игорь Белозеров, пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Обманутая женщина додумалась позвонить в аэропорт, где сказали, что на ее имя никаких посылок не поступало, после чего она обратилась в милицию. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».



Со скоростью одного клика ограбить банк или взломать целую жизнь. Интернет сегодня лакомый кусок для виртуальных мошенников по всему миру. Несколько лет назад мы рассказывали истории людей, которые по разным причинам стали жертвами мошенников.

Мечта о щенке породы Хаски одного из героев сюжета почти осуществилась, если бы ни интернет-мошенники.

На сайте Slandо.by белорусская семья нашла объявление: якобы женщина готова отдать собаку в хорошие руки. Правда живет она в Риге и просит оплатить доставку щенка самолетом. Необходимые 200 долларов нашли, отправили на банковский счет. Дальше оказалось, что четвероногому другу требуется прививка от стресса во время перелета – это еще 320 долларов, страховки, разрешения... В итоге – деньги одолжили у знакомых и родственников, и отправили злоумышленнику почти тысячу долларов, но щенка так и не дождались. Как выяснилось позже, разбогател на белорусской мечте африканский аферист. Смотрите видео.