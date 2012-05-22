На репетиции военного парада погибли 100 человек из-за теракта

Новости Йемена. В столице Йемена, Сане, совершен крупный теракт. Смертник взорвал себя на репетиции военного парада. Террорист был одет в военную форму. В результате взрыва погибли около 100 человек. Более 300 получили ранения. Атака произошла во время репетиции военного парада по случаю Дня единства. Его планировали отмечать 22 мая

За теракт в Йемене, который уже назвали одним из самых кровавых за всю историю страны, ответственность взяла «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.