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На репетиции военного парада погибли 100 человек из-за теракта

22 мая 2012 07:20
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Новости Йемена. В столице Йемена, Сане, совершен крупный теракт. Смертник взорвал себя на репетиции военного парада. Террорист был одет в военную форму. В результате взрыва погибли около 100 человек. Более 300 получили ранения. Атака произошла во время репетиции военного парада по случаю Дня единства. Его планировали отмечать 22 мая

За теракт в Йемене, который уже назвали одним из самых кровавых за всю историю страны, ответственность взяла «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм

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