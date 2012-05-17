На белорусско-польской границе задержан автобус с 800 литрами топлива

Новости Беларуси. Очередную попытку незаконного вывоза топлива из нашей страны пресекли брестские таможенники. В пункте пропуска «Варшавский мост» задержан автобус, который следовал из Беларуси в Польшу. Водитель пытался вывезти более 800 литров топлива.

Контрабанду обнаружили в багажном, моторном, инструментальном отсеках и салоне автобуса. Горючее находилось в двух специально изготовленных емкостях из металла и пяти канистрах.

Спрятанные от таможенного контроля 120 литров бензина и 720 литров дизтоплива на сумму более 400 миллионов рублей изъяты. Передан до суда на хранение и автобус. Проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.