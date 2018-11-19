В Минске по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Германии
Новости Беларуси. В Минске иностранец задержан по подозрению в мошенничестве.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 33-летнего гражданина Германии подозревают в совершении мошенничеств в отношении граждан Республики Беларусь и Германии.
В Беларусь мужчина приехал в ноябре 2017 года. Он воспользовался безвизовым режимом въезда. Затем гражданин открыл фирму, которая занималась оказанием услуг по изготовлению домов и бань из деревянного бруса.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Мужчина брал предоплату, но не исполнял свои обязательства перед заказчиками. К правоохранителям обратились 15 пострадавших – это жители столицы и Минской области. Сумма причиненного ущерба составляет более 40 тысяч долларов.
Также было установлено, что мужчина входил в доверие к одиноким женщинам, обещал им счастливое будущее, а также просил одолжить ему денег на бизнес. С женщинами иностранец знакомился в ТЦ, ресторанах, парикмахерских.
В одном из эпизодов таким способом мужчине удалось завладеть 6 тысячами долларов минчанки. Деньги иностранец до сих пор не вернул. В еще одном случае мужчина попросил женщину оформить в рассрочку на ее имя необходимый в офис телевизор. Установлено, что его он позже подарил другой знакомой.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Гражданин находится в региональном розыске. На территории Германии он подозревается в совершении похожих преступлений – здесь также имелись обманутые женщины и фирма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.
Пострадавших от действий мужчины просят сообщить информацию по телефонам 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67 или 102. Гарантируется конфиденциальность.
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