В Минске по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Германии

В Беларусь мужчина приехал в ноябре 2017 года. Он воспользовался безвизовым режимом въезда. Затем гражданин открыл фирму, которая занималась оказанием услуг по изготовлению домов и бань из деревянного бруса.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 33-летнего гражданина Германии подозревают в совершении мошенничеств в отношении граждан Республики Беларусь и Германии.

Мужчина брал предоплату, но не исполнял свои обязательства перед заказчиками. К правоохранителям обратились 15 пострадавших – это жители столицы и Минской области. Сумма причиненного ущерба составляет более 40 тысяч долларов.

Также было установлено, что мужчина входил в доверие к одиноким женщинам, обещал им счастливое будущее, а также просил одолжить ему денег на бизнес. С женщинами иностранец знакомился в ТЦ, ресторанах, парикмахерских.

В одном из эпизодов таким способом мужчине удалось завладеть 6 тысячами долларов минчанки. Деньги иностранец до сих пор не вернул. В еще одном случае мужчина попросил женщину оформить в рассрочку на ее имя необходимый в офис телевизор. Установлено, что его он позже подарил другой знакомой.