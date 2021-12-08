Житель Новополоцка осуждён за жестокое обращение со своей собакой. Мужчина душил и избивал пса

Новости Беларуси. Жесткие кадры избиения собаки зафиксировала камера видеонаблюдения на одном из подъездов новополоцкой многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятно, возвращаясь с прогулки, мужчина без видимых причин стал избивать и душить пса.

Видео появилось на просторах интернета. После чего им заинтересовались правоохранители. Они выяснили адрес, где происходила жуткая расправа, после чего и главного фигуранта. Как оказалось, над овчаркой издевался ее же хозяин. Местный 28-летний житель нигде не работает и раньше уже имел проблемы с законом.

Надежда Касперович, старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

28-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за тягу к алкоголю. В отношении новополочанина был составлен протокол по части 1 статьи 16.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (жестокое обращение с животным). Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 базовых величин.