Житель Минска заплатил 30 тысяч, чтобы почувствовать себя спецагентом

Согласно материалам дела, первоначально на телефон потерпевшего поступил звонок от лица, представившегося сотрудником почтовой службы. Он сообщил, что на имя мужчины направлено письмо из налоговой инспекции, содержащее некорректные данные. Для подтверждения личности злоумышленник запросил адрес проживания гражданина, а также попросил продиктовать код подтверждения из полученного SMS-сообщения.



Впоследствии поступил второй звонок от лица, представившейся сотрудницей Нацбанка Беларуси. Она уведомила заявителя о том, что предыдущий разговор был осуществлен мошенниками, и что в связи с утечкой данных с его банковского счета могут производиться незаконные транзакции.



Далее на связь вышел лжесотрудник КГБ, который предложил мужчине содействие в задержании банковских мошенников. Потерпевшему было предложено посетить кредитную организацию, оформить заемные средства и оставить их в специально оговоренном месте.



Руководствуясь инструкциями куратора, мужчина оставил денежные средства в лесополосе. Лишь после совершения действия он осознал, что стал жертвой организованной группы злоумышленников.



Фото: Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома