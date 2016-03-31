Житель Гродно ответит за разбой 11-летней давности

Новости Беларуси. Через две недели этому преступлению исполнилось бы 11 лет. Весной 2005-го в дом директора частного предприятия в Гродно ворвались двое мужчин. Деревянной битой они избили хозяина квартиры.

Мужчине удалось вырваться, он выбежал на лестничную площадку и стал звать на помощь соседей. Нападавшие скрылись. В торопях один из них забыл шапку с прорезями для глаз, которую с него сорвал бизнесмен.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Эксперты обнаружили на ней и сохранили биологические следы, позволившие выделить генотип владельца. Причиненные потерпевшему телесные повреждения были отнесены к категории легких, неповлекших кратковременного расстройства здоровья. Проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия не дали результата в установлении подозреваемых, а возможности судебной экспертизы в те годы являлись ограниченными. В результате расследование уголовного дела было приостановлено. Вместе с тем, работа по изобличению нападавших не прекращалась.

Год 2016. Благодаря современному аналитическому оборудованию удалось установить личность нападавшего по генотипу, после чего сотрудники милиции задержали 35-летнего жителя Гродно.

Выяснилось, что в 2005 году мужчина с приятелем напал на бизнесмена с целью завладения его имуществом и денежной суммой в размере 7 тысяч долларов.

Установлена и личность второго нападавшего – им оказался житель Гродно. Три года назад он умер.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Находившийся на свободе подозреваемый был задержан и впоследствии заключен под стражу. Учитывая, что в период с 2005 по 2013 годы он трижды привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления, что прервало срок давности привлечения к уголовной ответственности, по результатам расследования ему предъявлено обвинение в совершении разбоя группой лиц с проникновением в жилище с целью завладения имуществом в крупном размере (ч.2 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.