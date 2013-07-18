В Калифорнии более 2 тысяч пожарных борются в сильным лесным пожаром

Новости США. В американском штате Калифорния лесной пожар один за другим уничтожает жилые дома. Сейчас пламя вплотную подобралось к населенным пунктам в окрестностях Лос-Анджелеса. Там сгорели десятки строений, сильно пострадал один из летних лагерей.

На борьбу со стихией брошены колоссальные ресурсы: более двух тысяч пожарных и самолёты. Но пока все усилия спасателей сводят на нет высокая температура и сильный ветер. Огонь стремительно распространяется, сжигая всё на своём пути. В некоторых местах высота пламени достигает ста метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.