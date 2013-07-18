В Витебске мужчина и женщина сгорели заживо, закрытые в мусорном контейнере

Новости Беларуси. 18 июля в Витебске в закрытом мусорном контейнере были обнаружены трупы мужчины и женщины. Люди сгорели заживо, сообщает «Столичное телевидение».

Ночью с 17 на 18 июля в Витебское областное управление МЧС поступило сообщение о горении мусора в контейнере. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили там трупы двух человек, личность которых устанавливаются. Скорее всего, эти люди были бездомными.

В Витебском областном управлении МЧС уточнили, что контейнер был закрыт изнутри на крючок и использовался для хранения инвентаря и инструмента. Причина пожара пока неизвестна.

«По предварительным данным, это лица без определенного места жительства, которые легли спать в мусорном контейнере, приспособленном под ночлежку. Пожар возник в результате курения», - проинформировали в Управлении Следственного комитета, сообщает «Интерфакс-Запад».

Пожары по вине людей без определённого места жительства - не редкость. Особенно в пустующих домах. Так, в центре Гомеля в одном из таких зданий не раз случались пожары, приводившие в печальным последствиям.

Незатушенная сигарета - одна из основных причин гибели людей при пожарах. В конце прошлого года в Солигорском районе из-за неосторожного обращения с огнём во время курения погибли двое человек.