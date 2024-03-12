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Умер автор мирового хита All by Myself, американский певец Эрик Кармен

12 марта 2024 07:37
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Знаменитый американский поп-певец и автор популярного хита 70-х All by myself Эрик Кармен умер в возрасте 74 лет, говорится на его официальном сайте. Об этом пишет ТАСС.

Кармен, родившийся в США в 1949 году, с детства увлекался классической музыкой и занимался игрой на фортепиано. Он стал известен как вокалист и автор песен поп-рок-группы Raspberries в 1970-1975 годах. После распада коллектива Кармен занялся успешной сольной карьерой, в числе хитов которой такие песни, как Never Gonna Fall in Love Again» и Hungry Eyes.

# Некролог

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