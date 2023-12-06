Жильцы пострадавшего дома в Полоцком районе получат временное жильё

Комиссия, созданная для установления причин и обстоятельств происшествия в Полоцком районе, делится первыми выводами. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Вынужденным покинуть свои квартиры предоставят временное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы продолжаем следить за ситуацией после взрыва газа в одном из двухэтажных домов агрогородка Захарничи. Это произошло вечером 5 декабря. Два человека в больнице, 11 эвакуированы.

Жильцы одного из подъездов, скорее всего, смогут вернуться в свои квартиры. Остальным до конца дня предложат временное жилье. Сейчас службы ЖКХ Полоцка занимаются его подбором. Поселиться в гостинице люди не захотели и пока ютятся у родственников и знакомых. По предварительной информации МЧС, на втором этаже многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасателями был извлечен 47-летний мужчина. До их прибытия очевидцы помогли выбраться из дома пожилой женщине. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Они в реанимации. В районе работает оперативный штаб.