Жертвами землетрясения в Гватемале (Центральная Америка) стали 50 человек

Мировые новости. Гватемала в зоне стихийного бедствия. В стране произошло мощное землетрясение магнитудой более семи. Эпицентр находился в океане недалеко от побережья. В наиболее пострадавших населенных пунктах разрушены десятки жилых и административных зданий.

На месте природной катастрофы ни на минуту не останавливаются поисково-спасательные работы. Под руинами рухнувших зданий могут быть люди. По последним данным, жертвами землетрясения стали уже около 50 человек. Почти 100 человек числятся пропавшими без вести. Ранены 150 жителей.

Нынешнее землетрясение стало сильнейшем за последние десятилетия. В 1976 году в результате мощных подземных толчков в Гватемале погибли около 23 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.