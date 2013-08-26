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Жертвами серии терактов в Ираке стали более 40 человек. Число жертв с начала года достигло 3,5 тысяч

26 августа 2013 06:43
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Новости Ирака. Жертвами серии терактов в разных городах Ирака стали более 40 человек. Больше всего от действий террористов пострадали жители Багдада. Взрывные устройства экстремисты размещали главным образом в автомобилях, припаркованных в многолюдных местах, или же маскировали на оживленных дорогах.

Ответственность за теракты пока на себя не взяла ни одна из действующих в Ираке радикальных группировок.

Только с начала 2013 года в терактах на территории Ирака погибли более 3,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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