Поезд с нелегальными мигрантами на крыше сошел с рельсов в Мексике. Погибли 5 человек

Новости Мексики. Жертвами железнодорожной катастрофы на юге Мексики стали 5 человек. Несколько десятков с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По неустановленным пока причинам, товарный поезд, на крыше которого ехали нелегальные мигранты, сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, всего в момент ЧП на крышах вагонов находились около 250 человек. В связи с катастрофой президент Мексики выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых.