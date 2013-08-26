Прямой эфир

Поезд с нелегальными мигрантами на крыше сошел с рельсов в Мексике. Погибли 5 человек

26 августа 2013 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Жертвами железнодорожной катастрофы на юге Мексики стали 5 человек. Несколько десятков с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По неустановленным пока причинам, товарный поезд, на крыше которого ехали нелегальные мигранты, сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, всего в момент ЧП на крышах вагонов находились около 250 человек. В связи с катастрофой президент Мексики выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых.

# происшествия # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Авария в Мексике

Другие новости рубрики

Все новости
Склад поддельного алкоголя с продукцией на $600 тысяч обнаружен в Москве
26 августа 2013 06:25

Склад поддельного алкоголя с продукцией на $600 тысяч обнаружен в Москве

Драка между двумя группами заключенных в боливийской тюрьме. Погибли 30 человек, 50 получили ранения
24 августа 2013 15:29

Драка между двумя группами заключенных в боливийской тюрьме. Погибли 30 человек, 50 получили ранения

Вертолет потерпел крушение в Северном море. Погибли 4 человека
24 августа 2013 14:57

Вертолет потерпел крушение в Северном море. Погибли 4 человека