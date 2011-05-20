Жертв взрыва в минском метро почтут сегодня в Минске и регионах Беларуси

Прошло 40 дней с момента трагедии на станции «Октябрьская». Ко входу возложат цветы, зажгут свечи. В Свято-Духовом кафедральном соборе пройдет панихида.

Взрыв унес жизни 14 человек, 215 были госпитализированы. В настоящее время в больницах на лечении находятся 28 человек. Их состояние средней и легкой степени тяжести.

В Минске работает комиссия для выплаты материальной помощи из средств местного бюджета семьям погибших и пострадавшим. На благотворительные счета, отрытые Мингорисполкомом, поступило около 4,5 миллиардов белорусских, 450 тысяч российских рублей, более 9 тысяч долларов. Поступление денежных средств на счета продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв в минском метро