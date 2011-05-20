За незаконные валютные операции — штраф до 100 базовых величин с конфискацией валюты

Генеральная прокуратура Беларуси ограничила доступ к одному из сетевых ресурсов, на котором размещались объявления о незаконных валютных операциях по «серому» курсу.

Такая схема, считают правоохранители, привлекает мошенников. Некоторые пользователи ныне закрытого веб-сайта уже стали жертвами злоумышленника, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура в ближайшее время продолжит мониторинг отечественного интернет-пространства на предмет объявлений о незаконном обмене валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Родионов, начальник Управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Лица, желающие обменять валюту вне уставного порядка, могут стать объектом противоправных посягательств со стороны преступников. Подобные действия уже зафиксированы правоохранительными органами республики.

Законодательство предусматривает достаточно жесткую ответственность за нарушение порядка проведения валютных операций. Кодекс административных правонарушений предусматривает наложение штрафа до 100 базовых величин с конфискацией предмета обмена валюты.