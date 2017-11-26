Женщина, выбросившая собаку с восьмого этажа в Витебске, была пьяна

Новости Беларуси. В ночь на 26 ноября женщина выбросила собаку из окна восьмого этажа в Витебске. Все произошло на глазах у дочери хозяйки квартиры.



Соседи слышали, что ребенок отговаривал мать. Известно, что хозяйка квартиры пришла в ярость после того, как питомец сходил в туалет в квартире.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, «следственно-оперативная группа обнаружила возле дома №32 по улице Чкалова лежащую на земле собаку с признаками падения с высоты. Предварительно установлено, что собака проживала в данной семье с июня 2017 года. В момент совершения правонарушения 35-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения».