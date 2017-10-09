Два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком под Барановичами: водитель автомобиля уже привлекался к ответственности за такое нарушение

Новости Беларуси. Днем 8 октября два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком в Барановичском районе.

По информации МЧС, ДТП произошло на железнодорожном переезде. Пассажирский поезд «Брест-Минск» столкнулся с прицепом грузовика, который перевозил корнеплоды, после чего его выбросило на встречный путь, где он попал под второй поезд «Минск-Брест».