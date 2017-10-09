Два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком под Барановичами: водитель автомобиля уже привлекался к ответственности за такое нарушение
Новости Беларуси. Днем 8 октября два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком в Барановичском районе.
По информации МЧС, ДТП произошло на железнодорожном переезде. Пассажирский поезд «Брест-Минск» столкнулся с прицепом грузовика, который перевозил корнеплоды, после чего его выбросило на встречный путь, где он попал под второй поезд «Минск-Брест».
В результате аварии никто не пострадал.
Оба состава получили механические повреждения, а железнодорожные пути не были повреждены.
Части прицепа извлекли из-под поездов. Движение было восстановлено в течение трех часов.
По информации ГАИ Брестской области, за рулем находился 29-летний житель Барановичей. Он выехал на красный сигнал светофора.
По факту ДТП проводится проверка.
Известно, что летом нынешнего года водитель грузовика привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения.
На минувшей неделе во Владимирской области поезд и пассажирский автобус столкнулись на железнодорожном переезде: 16 человек погибли – здесь подробнее.