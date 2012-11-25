Железнодорожная авария на юге Италии. 6 человек погибли на месте

Новости Италии. Серьезная железнодорожная авария на юге Италии унесла жизни 6 человек.

Инцидент произошел в провинции Калабрия.

Поезд врезался в оказавшийся на путях микроавтобус. От удара автомобиль отбросило на двадцать метров. Как выяснилось, автомобиль стоял на перекрестке, ожидая открытия проезда, которое осуществлялось в ручном режиме. Все находящиеся в нём пассажиры погибли на месте. Среди погибших местный землевладелец и румынские сборщики цветов.

В небольшом местном поезде находилось 12 человек. Никто из них не пострадал. По словам медиков, некоторые пассажиры находятся в состоянии шока.

Напомним, неделю назад железнодорожная катастрофа произошла в США: на железнодорожном переезде поезд на большой скорости врезался в грузовик, который вёз ветеранов вооружённых сил и их семьи. В результате столкновения четыре человека погибли и 17 получили травмы. По словам представителя администрации Мидлэнда Райана Стаута, десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Процессия направлялась на парад, который ежегодно проводится в знак поддержки ветеранов, пострадавших в военных действиях. Согласно программе этого года участники парада должны были отправиться на охоту на оленей, однако после трагедии на переезде принято решение отменить все торжественные мероприятия.