Землетрясение в Японии. Когда Япония превратится в один большой Чернобыль?

Только за последний год произошло 5 разрушительных землетрясений, жертвами которых стали боле 200 тысяч человек. По прогнозам сейсмологов, следующей на очереди Калифорния, а через пять лет ученые считают, что слегка может тряхнуть и центральную Россию.

11 марта 2011 года в Японии в 14.46 по местному времени на дне Тихого океана всего в 370 километрах от Токио приходят в движение тектонические плиты, начинается землетрясение, какого еще не было в истории Японии. Чудовищная сила равная по мощности десятку водородных бомб сотрясает землю, рушит дома, дороги и мосты. Еще через полчаса 10-метровая волна цунами обрушивается на северовосточное побережье Японии, она сметает все на своем пути: пришвартованные корабли, автомобили, здания, дороги. По предварительным подсчетам, жертвами стихии стали почти 10 тысяч человек, но список погибших, по словам экспертов, увеличится еще, потому что от землетрясения пострадала крупнейшая атомная станция в Японии «Фукусима». По словам ученых, она может взорваться в любой момент. Тогда Япония превратится в один большой Чернобыль.

Землетрясение вывело из строя систему охлаждения реактора, он перегрелся и через два часа взорвался. Территория в радиусе 20 км от «Фукусимы» тут же получила статус «зоны отчуждения». Сегодня ядерщики не скрывают: уровень радиации вблизи АЭС превышает нормы в 1000 раз. Любой, кто попадет в опасную зону, получит смертельную дозу радиации.

Петр Шебалин, главный научный сотрудник Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН:

От этой дозы наше тело, состоящее из молекул, превращается в ионы, нарушается вообще все: кровь перестает быть кровью, ткань перестает быть тканью, а это почти мгновенная смерть.

Почему взорвалась «Фукусима»? Японию трясло всегда, поэтому в этой стране постоянно строят самые прочные дома, сейсмоустойчивые промышленные сооружения. Атомные электростанции изначально строились настолько прочными, что могли выдержать мощные подземные толчки в 10 баллов. Тогда почему землетрясение в 7 баллов вывело из строя несколько реакторов АЭС?

Есть версии, что сценарии японского землетрясения имеют свои засекреченные нюансы: в районе атомной электростанции подземные толчки были гораздо сильнее объявленных девяти баллов. Именно эти точечные сверхмощные удары и поставили страну на грань катастрофы.

Александр Жигалин, ведущий научный сотрудник Института геоэкологии РАН:

Здания рушатся не потому, что пришла волна и все рухнуло. Это здание раскачивается, попадает в резонанс, из-за этого резонанса все ломается. Но если поставить противомаятник, то он начнет этот резонанс в обратную сторону раскачивать, и здание должно устоять. В Японии, где вложены колоссальные деньги в то, чтобы ответственные сооружения были хорошо оснащены такой техникой, они, тем не менее, рушились.

По мнению российского геофизика Евгения Барковского, истинная причина аварии — точечный гравитационный импульс, проще говоря, сверхмалое землетрясение.

Евгений Барковский, геофизик:

Под телом этой станции произошло слабое локальное землетрясение, возможно, магнитудой не более 2-3 баллов, но очень большой интенсивности, которая могла достигнуть 11-12 баллов, судя по характеру деформации и динамического воздействия на некоторые объекты. Для этих гравитационных импульсов подбросить танк или турбогенератор, который весит тысячу тонн, все равно, что подбрасывать коробок спичек.

Получается, что «Фукусима» не выдержала подземных толчков только потому, что под ней они были гораздо мощнее, чем в других районах Японии. По мнению геофизика Барковского, такое случается из-за того, что наша планета буквально дышит. Когда Земля выдыхает, то земная кора как будто стягивается у экватора, а когда вдыхает, то расширяется. Этот выдох происходит через разломы земной коры. Именно он и провоцирует сверхмалые точечные землетрясения, которые могут принести гораздо больше разрушений, землетрясение даже в 10 баллов.

Ученые утверждают, что такие точечные землетрясения происходят даже в сейсмически благоприятных районах. И катастрофа на Чернобыльской АЭС — яркое тому подтверждение.

Евгений Барковский, геофизик:

Несколько локальных сейсмических ударов разрушили ректор. Реактор не взорвался, реакторы не взрываются никакие. Локальный сейсмогравитационные удары выбросили его после начавшегося землетрясения через 15 минут.

Сегодня Чернобыльская АЭС, по словам ученых, снова грозит катастрофой. Саркофаг, которым накрыт взорвавшийся атомный реактор, в очень ветхом состоянии, в стенах появились трещины, а потолок просел. Но самое страшное: после землетрясений в Японии стало понятно — Земля находится на пике гравитационной активности, а значит в любой момент точечное сверхмощное землетрясение снова может повториться. Это обрушит устаревший купол Чернобыльской АЭС, тогда 200 тонн ядерного топлива вырвутся наружу и отравят все живое в радиусе 70 километров.

Угроза повторений сверхмощных землетрясений едва ли не самое страшное, что может случиться на нашей планете. Ученые выяснили, что землетрясение в Японии было такой силы, что сдвинуло земную ось. Она сместилась на 15 см восточнее к 139 градусу восточной долготы, это означает только одной: изменилась скорость вращения Земли, теперь наша планета будет вращаться вокруг своей оси не за 24 часа, а за меньшее количество времени, а, значит, Земные сутки сократятся. По предварительным подсчетам ученых, пока всего на полторы микросекунды. Но если такие мощные землетрясения будут повторятся чаще, то это приведет к катастрофе планетарного масштаба. Точное прогнозирование таких природных катаклизмов очень низкое. Сказать где и когда произойдет такое землетрясение, сейсмологи не смогут.

Александр Жигалин, ведущий научный сотрудник Института геоэкологии РАН:

В настоящее время, к сожалению, та точность, с которой мы можем достаточно уверенно прогнозировать землетрясение, очень невысока — тысячи километров и десятки лет.

Если ось нашей планеты сдвинется еще, то начнется смена магнитных полюсов, а это может принести смерть всему живому. Во время переполюсовки магнитное поле ослабнет. Каждую секунду Солнце выбрасывает в сторону Земли 7 тонн радиации, а это тяжелые металлы, способные проникать в клетки и моментально убивать ДНК. На огромной скорости они несутся в сторону планеты и обязательно сожгли бы ее до тла, но на их пути стоит ловушка — магнитное поле, которое отталкивает радиацию, заставляя поток космических лучей огибать Землю. Недавно ученые сделали сенсационной открытие: магнитное поле стало хуже работать, оно начало пропускать часть солнечной радиации на Землю, потому что его движение ускорилось.

Лев Зеленый, директор Института космических исследований РАН:

Магнитное поле Земли сейчас находится между севером Аляски в области, где Канада. Оно с ускорением движется в сторону нашей новой Земли, магнитные полюса смещаются, это один из признаков, когда магнитное поле начинает переходить в неустойчивый режим.

Если магнитное поле начнет смещаться, то солнечная радиация начнет нагревать планету. На Земле резко изменится климат, огромные ледники в Гренландии и Антарктиде начнут стремительно таять. Из-за этого уровень мирового океана повысится почти на 5 метров. Литосферные плиты не смогут выдержать такого давления воды, они придут в движение и вызовут чудовищные силой извержения вулканов и землетрясения по всей планете. Ударные волны от мощных землетрясений вызовут цунами. На все побережья обрушатся огромные 20 метровые волны. Если магнитное поле исчезнет совсем, на нашу планету направится поток космических лучей. Температура на планете достигнет 150 градусов по Цельсию, начнут испарятся реки - погибнет все живое.