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Землетрясение в Японии. Сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла вновь произошло в Японии

22 марта 2011 13:54
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Угрозы возникновения цунами нет, однако ситуация по-прежнему критическая.

Эпицентр подземных толчков находился к востоку от района, где находится поврежденная предыдущим стихийным бедствием АЭС Фукусима-1. На аварийной станции сейчас проводятся работы по подаче электричества и охлаждению реакторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальное число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами в Японии превысило 22 тысячи человек. Более 250 тысяч живут во временных убежищах. Людям не хватает еды, воды и предметов первой необходимости.

# Природные катаклизмы

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