Шум в ушах – диагноз или симптом? Рассказала врач-невролог

Шум в ушах – это одна из самых частых жалоб в кабинете у невролога. Он может проявляться как ощущение звона, жужжания, шипения или свиста, быть постоянным или прерывистым и иметь разную громкость. Чаще всего пациенты ощущают его в тишине.

Виктория Кочан, врач-невролог медицинского центра «Мерси»: Шум в ушах не является диагнозом. Это, скорее всего, симптом, который представляет собой равномерное, чаще всего продолжительные односторонние или двусторонние диффузно-распространяющие в голове колебания, которые ощущает пациент.

Шум в ушах может быть субъективным и объективным. В первом случае пациент слышит звуки, который не исходит из внешней среды. При данной патологии может быть поражение внутреннего, наружного или среднего уха, нарушение проводимости по коре головного мозга или патология улитки. Как правило, лечением невролог занимается совместно с лор-врачом.

Виктория Кочан:

При субъективном ушном шуме существуют определенные препараты, которые помогают пациенту в повседневной жизни. Они являются своего рода отвлекающим маневром, который помогает снизить звон, шум, писк, гул, которые часто пациенты описывают у доктора-невролога. При субъективном ушном шуме у 92 % пациентов случается снижение остроты слуха. Поэтому таким пациентам мы назначаем консультацию сурдолога для возможного дообследования, которое называется аудиометрия.

Объективный шум может выслушать доктор путем фонендоскопа. Он всегда проявляется в такт сердца, поэтому его можно прослушать.