Заснувший над клавиатурой служащий банка перевел 222 млн евро

Новости Германии. Сотрудник одного немецкого банка уснул на рабочем месте и, случайно нажав кнопку «2», перевёл на счет клиента 222 миллиона 222 тысячи 222 евро. Ошибка вскоре была обнаружена и справлена.

В результате инцидента уволена 48-летняя служащая банка, в чьи обязанности входил контроль за работой сотрудников. Был ли наказан сотрудник, осуществивший перевод, не уточняется.

Тем временем наводнение в Германии продолжает охватывать новые районы. Волна паводков распространяется на восток и на север страны. Вчера вода прорвала дамбу на реке Эльбе у города Магдебург. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома (смотрите видео).