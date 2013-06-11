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Заснувший над клавиатурой служащий банка перевел 222 млн евро

11 июня 2013 08:19
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Новости Германии. Сотрудник одного немецкого банка уснул на рабочем месте и, случайно нажав кнопку «2», перевёл на счет клиента 222 миллиона 222 тысячи 222 евро. Ошибка вскоре была обнаружена и справлена.

В результате инцидента уволена 48-летняя служащая банка, в чьи обязанности входил контроль за работой сотрудников. Был ли наказан сотрудник, осуществивший перевод, не уточняется.

Тем временем наводнение в Германии продолжает охватывать новые районы. Волна паводков распространяется на восток и на север страны. Вчера вода прорвала дамбу на реке Эльбе у города Магдебург. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома (смотрите видео).

# происшествия # Деньги

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