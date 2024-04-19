«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси

Лекции, мастер-классы, экскурсии, игры, творческие встречи с писателями и другие развлечения. Библиотеки Беларуси приглашают 19 апреля вечером детей и взрослых на «Библионочь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия начнутся в 19 часов и продолжатся до 11 вечера. Например, в Национальной библиотеке участников ждут квесты и шахматно-шашечные турниры, этновечеринка, настольные игры и показ одежды белорусских дизайнеров. В Республиканской научной медицинской библиотеке тема акции «Библиомедика», а в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Академии наук – «Про науку». Можно будет узнать, как выделить ДНК-молекулу в домашних условиях из фруктов или восстановить размеры и облик динозавров по их костям.

Кроме этого, с гостями обсудят научные заблуждения. «Библионочь» – событие, уже ставшее традицией для всего читающего сообщества. В этом году к мероприятию присоединились 10 городов.