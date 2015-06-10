Запрет на посещение лесов с 10 июня вводится в Калинковичском районе Гомельской области

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов вводится в некоторых регионах Беларуси. Связано это с повышением уровня пожароопасности. Так, 10 июня табу начинает действовать в Калинковичском районе Гомельской области. А ранее закрыли леса для местных жителей в Брестской и Могилевской областях.

На данный момент в Беларуси произошло около 300 пожаров. Более сотни из них – в Гомельской области. В ближайшее время синоптики прогнозируют только повышение температуры. Жара вместе с возможностью отдыха на природе несет в себе опасность новых лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.