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Запрет на посещение лесов с 10 июня вводится в Калинковичском районе Гомельской области

10 июня 2015 07:19
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов вводится в некоторых регионах Беларуси. Связано это с повышением уровня пожароопасности. Так, 10 июня табу начинает действовать в Калинковичском районе Гомельской области. А ранее закрыли леса для местных жителей в Брестской и Могилевской областях.

На данный момент в Беларуси произошло около 300 пожаров. Более сотни из них – в Гомельской области. В ближайшее время синоптики прогнозируют только повышение температуры. Жара вместе с возможностью отдыха на природе несет в себе опасность новых лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Происшествия в лесу

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