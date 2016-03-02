Двухлетняя девочка выпала из окна «Чижовка-Арены» в Минске

Новости Беларуси. Двухлетняя девочка выпала из окна спортивно-развлекательного комплекса «Чижовка-Арена».

Александр Герасимов, официальный представитель Следственного комитета по городу Минску:

Несчастный случай произошел еще в минувшее воскресенье, 28 февраля. Двухлетняя девочка выпала с высоты не менее пяти метров из окна «Чижовка-Арены» на улицу.

Девочка госпитализирована. Врачи отмечают, что ее состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка.

Очевидцы рассказали, что ребенок выпал с высоты приблизительно 5 метров из окна, которое открывается наружу и только снизу. Обычно такие устанавливаются в офисах или промышленных зданиях.