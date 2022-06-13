«Заманил соседскую девочку шоколадкой». В Могилёвской области задержали педофила

Максим Яртыма, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома:

Был задержан 50-летний житель одной из деревень Могилевской области, причастный к совершению преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 6 июня данный гражданин заманил соседскую девочку шоколадкой к себе домой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После совершения указанных действий данное лицо попыталось скрыться, однако было задержано сотрудниками милиции.