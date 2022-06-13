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«Заманил соседскую девочку шоколадкой». В Могилёвской области задержали педофила

13 июня 2022 07:35
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Новости Беларуси. В Могилевской области задержан педофил. 13 июня стали известны подробности проделанной оперативниками работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заманил соседскую девочку шоколадкой». В Могилёвской области задержали педофила-1

Максим Яртыма, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома:
Был задержан 50-летний житель одной из деревень Могилевской области, причастный к совершению преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 6 июня данный гражданин заманил соседскую девочку шоколадкой к себе домой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После совершения указанных действий данное лицо попыталось скрыться, однако было задержано сотрудниками милиции.

«Заманил соседскую девочку шоколадкой». В Могилёвской области задержали педофила-4

Мужчину признали подозреваемым и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

# Педофилия # происшествия # Максим Яртыма # Фотофакт

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