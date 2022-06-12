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В Беларуси за сутки утонули шесть человек

12 июня 2022 13:33
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Новости Беларуси. В Беларуси растет количество несчастных случаев на воде. За прошедшие сутки на водоемах утонули шесть человек, один из них ребенок. Следователи и эксперты устанавливают точные причины всех трагедий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за сутки утонули шесть человек-1

В связи с жаркой погодой многие устремляются к воде, однако не все помнят о правилах безопасного поведения. В МЧС подчеркивают, что нередко люди идут в воду в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна наиболее частая причина трагедий – купание на необорудованных пляжах.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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