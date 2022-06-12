В Беларуси за сутки утонули шесть человек

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество несчастных случаев на воде. За прошедшие сутки на водоемах утонули шесть человек, один из них ребенок. Следователи и эксперты устанавливают точные причины всех трагедий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с жаркой погодой многие устремляются к воде, однако не все помнят о правилах безопасного поведения. В МЧС подчеркивают, что нередко люди идут в воду в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна наиболее частая причина трагедий – купание на необорудованных пляжах.