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Подросток утонул в водоеме в Колодищах. Рыбаки пытались его спасти, но не успели

10 июня 2022 14:53
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Новости Беларуси. 16-летний парень утонул в водоеме в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подросток утонул в водоеме в Колодищах. Рыбаки пытались его спасти, но не успели-1

По предварительной информации следствия, подросток употребил алкоголь, после чего решил искупаться. Тонущего парня заметили рыбаки. Один из них бросился на помощь, однако спасти парня не удалось. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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