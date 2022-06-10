Подросток утонул в водоеме в Колодищах. Рыбаки пытались его спасти, но не успели

Новости Беларуси. 16-летний парень утонул в водоеме в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации следствия, подросток употребил алкоголь, после чего решил искупаться. Тонущего парня заметили рыбаки. Один из них бросился на помощь, однако спасти парня не удалось. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.