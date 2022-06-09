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Под Минском задержали наркодилеров с 4 килограммами психотропов

09 июня 2022 07:02
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Новости Беларуси. Под Минском задержаны наркодилеры с 4 килограммами психотропов. Один из них – 39-летний безработный минчанин. При нем, по месту жительства и в тайниках в лесу под Минском, обнаружено и изъято более 2 килограммов психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском задержали наркодилеров с 4 килограммами психотропов-1

Известно, что на протяжении нескольких месяцев мужчина забирал в пригороде «мастер-клады» и фасовал их на мелкооптовые партии. Среди задержанных и курьер, получавший психотропы из того же наркомаркета, что и первый фигурант дела. В тайниках, которые наркодилер оборудовал под Минском, обнаружено почти 2 килограмма опасного вещества. По оценкам правоохранителей, до наркопотребителей не дошло свыше 16 тысяч доз психотропа.

Под Минском задержали наркодилеров с 4 килограммами психотропов-4

Виталий Тюнис, заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска:
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Заводского РУВД при силовой поддержке сотрудников СПБТ «Алмаз» на вокзале задержали 39-летнего оптовика, получавшего психотропы из того же наркомаркета, что и ранее задержанный. В тайниках, оборудованных в лесном массиве в пристоличье, оперативники обнаружили свыше 1 килограмма опасного психотропного вещества пара-метилэфедрона. Еще 900 граммов психотропов фигурант разложил в виде готовых закладок. Благодаря слаженным действиям столичной милиции до наркопотребителей не дошло свыше 16 тысяч доз психотропов.

Под Минском задержали наркодилеров с 4 килограммами психотропов-7

В результате возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

# Наркотики # происшествия # Виталий Тюнис # Фотофакт

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