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Задержанные по делу коррупционной схемы в белорусском АПК начали давать показания

27 мая 2017 14:42
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Новости Беларуси. Коррупционную схему в агропромышленном комплексе раскрыли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что руководители ряда предприятий систематически получали взятки от менеджеров одного из крупнейших производителей и поставщиков ветпрепаратов и кормовых добавок. За определенное вознаграждение должностные лица лоббировали интересы компании и решали вопросы по возврату задолженности.

С поличным при передаче валюты задержаны менеджер коммерческой структуры и зампред Белкоопсоюза.

В преступной схеме также фигурируют такие предприятия, как «Слонимский мясокомбинат», минская овощная фабрика и другие.

Задержанные по делу коррупционной схемы в белорусском АПК начали давать показания-1

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Сумма взяток составляла от 5 до 8 % от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса. Взятки формировали путем обналичивания денежных средств компании и

выводом на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств.

Поэтому они могут составлять в общей сумме более 1 миллиона долларов США за последние два года.

Товар на предприятия поставлялся по завышенной в пять раз цене.

Возбуждено 15 уголовных дел, 10 человек уже взяты под стражу. Некоторые из них раскаялись в содеянном и признали свою вину.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Вероника Посметьева

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