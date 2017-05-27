Задержанные по делу коррупционной схемы в белорусском АПК начали давать показания

Новости Беларуси. Коррупционную схему в агропромышленном комплексе раскрыли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что руководители ряда предприятий систематически получали взятки от менеджеров одного из крупнейших производителей и поставщиков ветпрепаратов и кормовых добавок. За определенное вознаграждение должностные лица лоббировали интересы компании и решали вопросы по возврату задолженности.

С поличным при передаче валюты задержаны менеджер коммерческой структуры и зампред Белкоопсоюза.

В преступной схеме также фигурируют такие предприятия, как «Слонимский мясокомбинат», минская овощная фабрика и другие.