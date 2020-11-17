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В Могилёве установили личность мужчины, который оскорбил по телефону командира ОМОНа

17 ноября 2020 08:58
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Новости Беларуси. В Могилеве установлен мужчина, который оскорбил по телефону командира ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные данные офицера выложил один из радикальных Telegram-каналов. И 37-летний минчанин не нашел ничего лучше, чем позвонить и неоднократно оскорбить милиционера, используя при этом отборную нецензурную брань. Сотрудникам не составило труда найти мужчину, сейчас он в содеянном раскаивается.

В Могилёве установили личность мужчины, который оскорбил по телефону командира ОМОНа-1

Это просто был какой-то всплеск, помутнение в связи с ситуацией в стране.
– Вы, вообще, знакомы с командиром ОМОНа?
– Нет. Это не конкретно человеку направлено. Извините, я не знаю просто, что на меня нашло, я просто поддался эмоциям.
– Вы знали, что есть ответственность за подобные действия?
– Не знал.

13 ноября суд привлек мужчину к административной ответственности в виде штрафа.

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# Милиция Беларуси # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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