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Задержан 46-летний бобруйчанин, который в течение года оскорблял представителей власти

24 мая 2022 11:36
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Новости Беларуси. Более 50 эпизодов преступной деятельности у очередного представителя «диванных войск». Так, 46-летний уроженец Бобруйска на протяжении года оскорблял представителей власти, в том числе высших должностных лиц страны, угрожал им физической расправой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задержан 46-летний бобруйчанин, который в течение года оскорблял представителей власти-1

При совершении преступлений обвиняемый использовал несколько мобильных телефонов и планшет с SIM-картами различных зарубежных операторов сотовой связи. Это затрудняло установление его личности. Однако благодаря кропотливой работе специалистов мужчину удалось задержать. Всего зафиксировано 54 эпизода его преступной деятельности, по уголовному делу признано потерпевшими 39 лиц. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить срок до 8 лет лишения свободы.  

# Следственный Комитет # происшествия # Фотофакт

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