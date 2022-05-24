Задержан 46-летний бобруйчанин, который в течение года оскорблял представителей власти

Новости Беларуси. Более 50 эпизодов преступной деятельности у очередного представителя «диванных войск». Так, 46-летний уроженец Бобруйска на протяжении года оскорблял представителей власти, в том числе высших должностных лиц страны, угрожал им физической расправой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При совершении преступлений обвиняемый использовал несколько мобильных телефонов и планшет с SIM-картами различных зарубежных операторов сотовой связи. Это затрудняло установление его личности. Однако благодаря кропотливой работе специалистов мужчину удалось задержать. Всего зафиксировано 54 эпизода его преступной деятельности, по уголовному делу признано потерпевшими 39 лиц. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить срок до 8 лет лишения свободы.