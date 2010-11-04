Задержан 22-летний убийца преподавателя могилевской гимназии в Минске

Сотрудники милиции установили и задержали лицо, обвиняемое в причастности к смерти преподавателя могилевской гимназии Савицкого Марата Валентиновича в октябре в одной из многоэтажек Октябрьского района Минска.

В Минске на улице Могилевской убит преподаватель могилевской гимназии

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 22-летний неработающий (ранее судимый за угон автомобиля) житель деревни Станьково Дзержинского района. Вчера он был задержан и водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Задержанный ныне молодой человек был освобожден из мест лишения свободы 14 октября, где отбывал наказание за угон автомобиля. Поскольку исправучреждение находилось на территории Могилевской области, домой он добирался на железнодорожном транспорте. Неподалеку от Минска в электропоезде он познакомился с Савицким, похже знакомство было закреплено совместным распитием спиртного. Однако между новыми знакомыми внезапно вспыхнула ссора, вследствие которой ранее судимый житель Минской области нанес жертве серию ударов в область головы. Оставив того без сознания, обвиняемый отправился к месту проживания в деревню Станьково, где и находился вплоть до задержания.

Молодой человек полностью признался в содеянном и рассказал, как произошла данная трагедия, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.