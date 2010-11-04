В Исландии проснулся вулкан Гримсветн, возможен очередной авиационный кризис в Европе

Над вулканом уже образовались облака пара на высоте 8 км. Извержение может начаться в ближайшие дни.

Напомним, в апреле 2010 года из-за извержения другого исландского вулкана во многих европейских странах отменили тысячи рейсов, миллионы туристов не смогли вернуться вовремя домой или отправиться в путешествие. Поезда, автобусы и паромы были переполнены. Авиационная отрасль потеряла тогда более 1 млрд 700 млн долларов. Потери туристического бизнеса также оцениваются многозначными цифрами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Исландия: извержение вулкана, который спал 200 лет

Исландский вулкан вновь нарушает планы европейцев

Авиакомпании должны возместить убытки жертвам транспортного коллапса, спровоцированного исландским вулканом