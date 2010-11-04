В Исландии проснулся вулкан Гримсветн, возможен очередной авиационный кризис в Европе

Напомним, в апреле 2010 года из-за извержения другого исландского вулкана во многих европейских странах отменили тысячи рейсов, миллионы туристов не смогли вернуться вовремя домой или отправиться в путешествие. Поезда, автобусы и паромы были переполнены. Авиационная отрасль потеряла тогда более 1 млрд 700 млн долларов. Потери туристического бизнеса также оцениваются многозначными цифрами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Фото. Исландия: извержение вулкана, который спал 200 лет
Исландский вулкан вновь нарушает планы европейцев
Авиакомпании должны возместить убытки жертвам транспортного коллапса, спровоцированного исландским вулканом