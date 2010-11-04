Эстонские полицейские поймали Bentley с белорусскими номерами на скорости 241 км/ч

В Эстонии сотрудники полиции остановили Bentley Continental GT с белорусскими номерами, который разогнался на загородной трассе до 241 км/ч. В центр управления Пыхьяской префектуры поступило сообщение о том, что по шоссе Таллин — Пярну — Икла с большой скоростью движется черный Bentley.

Автомобиль остановили в районе 22-го километра шоссе Таллин — Пярну — Икла. Находившийся за рулем мощного купе 42-летний мужчина свою вину полностью признал и пояснил, что торопился на важную встречу в другой город. По мнению эстонских полицейских, это не может быть оправданием превышения скорости.

В отношении белоруса возбуждено делопроизводство о проступке. Эстонский закон о дорожном движении предусматривает за превышение дозволенной скорости более чем на 40 км/ч денежный штраф в размере до 12 000 крон (более $1 тыс.), арест или лишение права на вождение сроком до одного года, сообщает ctv.by со ссылкой на ol.ee.