Забрался на шкаф и выпал с балкона: в Бресте выясняют обстоятельства падения ребенка из окна 7 этажа

Новости Беларуси. В Бресте выясняют обстоятельства падения ребенка с 7 этажа. Чрезвычайное происшествие случилось, когда мальчик остался один дома. Мать в это время находилась на работе. Как выяснилось, без присмотра первоклассник был недолго и уже ждал ее возвращения.
По предварительной информации, он забрался на хозяйственный шкаф, но не удержал равновесие. Выпавшего из балкона ребенка заметили прохожие. Его тут же доставили в реанимацию детской больницы.
Валерий Черенкевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Брестской детской областной больницы:
У пациента закрытый перелом обеих голеней, кости удалось удачно сопоставить, не прибегая к хирургическому вмешательству. Пока состояние средней тяжести. Можно сказать, по сравнению с тем, что было вчера, даже с положительной динамикой.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. И уже в ближайшие дни его переведут из реанимации в профильное отделение больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем врачи называют мальчика настоящим счастливчиком: такие случаи редко заканчиваются так благополучно.
СК – о несчастном случае: «Мальчик проживает вместе с матерью. В тот момент он находился один дома» (подробнее здесь).