Забрался на шкаф и выпал с балкона: в Бресте выясняют обстоятельства падения ребенка из окна 7 этажа

Новости Беларуси. В Бресте выясняют обстоятельства падения ребенка с 7 этажа. Чрезвычайное происшествие случилось, когда мальчик остался один дома. Мать в это время находилась на работе. Как выяснилось, без присмотра первоклассник был недолго и уже ждал ее возвращения.

По предварительной информации, он забрался на хозяйственный шкаф, но не удержал равновесие. Выпавшего из балкона ребенка заметили прохожие. Его тут же доставили в реанимацию детской больницы.