Прямой эфир

Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей

08 мая 2017 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила маму с ребенком. Женщина погибла, трехлетнюю девочку доставили в больницу. Авто же врезалось в столб – в салоне находились четыре выпивших мужчины. По этому факту возбуждено уголовное дело (подробности аварии).

Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей-1

Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей-3

Разбирательство сейчас ведется и в отношении еще одного нарушителя. Чтобы его задержать, в Борисовском районе инспекторы ГАИ открыли стрельбу по автомобилю. За рулем оказался пьяный местный житель.

Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей-6

Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей-8

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
В период с 7 по 9 мая Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, и об этом предупреждали всех участников дорожного движения. Но, несмотря на это, мы видим, что многие водители грубо нарушают правила дорожного движения, садятся за руль в нетрезвом виде. Так, только за 7 мая было задержано 105 нетрезвых водителей. Эта цифра примерно в два раза больше, чем в обычные дни.

Только в воскресенье на дорогах Беларуси погибли пять человек. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Станислав Соловей

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяная компания на BMW сбила маму с ребенком в Минске: женщина погибла
08 мая 2017 13:11

Пьяная компания на BMW сбила маму с ребенком в Минске: женщина погибла

Состояние слесаря, пострадавшего при выбросе газа в Бресте, стабилизировалось
06 мая 2017 17:49

Состояние слесаря, пострадавшего при выбросе газа в Бресте, стабилизировалось

МЧС о ЧП на ОАО «Брестбытхим»: при смешивании химэлементов пошла нестандартная реакция с выходом газа
06 мая 2017 14:40

МЧС о ЧП на ОАО «Брестбытхим»: при смешивании химэлементов пошла нестандартная реакция с выходом газа