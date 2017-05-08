В Минске BMW протаранил людей на пешеходном переходе и, продолжив движение, врезался в троллейбус

Новости Беларуси. Авария, которая унесла жизнь 33-летней женщины, произошла накануне вечером в Минске. BMW, за рулем которого находился пьяный водитель, на пешеходном переходе не пропустил маму с ребенком.
Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Управлением Следственного комитета по г. Минску выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина, 1984 года рождения. По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия проведенного с участием экспертов УГКСЭ по г. Минску установлено, 7 мая около 22 часов, водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус.
Двухлетняя девочка – в больнице.
В салоне иномарки, кроме водителя, находилась компания молодых людей. Все четверо – в состоянии алкогольного опьянения. Кто был за рулем – предстоит выяснить следователям. И водитель, и пассажиры госпитализированы.
В период с 7 по 9 мая Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, но это не останавливает нарушителей. Только за минувшее воскресенье на дорогах Беларуси задержали более 100 пьяных водителей.
Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
В период с 7 по 9 мая Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, и об этом предупреждали всех участников дорожного движения. Но, несмотря на это, мы видим, что многие водители грубо нарушают правила дорожного движения, садятся за руль в нетрезвом виде. Так, только за 7 мая было задержано 105 нетрезвых водителей. Эта цифра примерно в два раза больше, чем в обычные дни.
Кадры оперативной съемки: чтобы задержать пьяного водителя в Борисовском районе, инспекторам пришлось открыть стрельбу (подробнее здесь).