В Минске BMW протаранил людей на пешеходном переходе и, продолжив движение, врезался в троллейбус

Новости Беларуси. Авария, которая унесла жизнь 33-летней женщины, произошла накануне вечером в Минске. BMW, за рулем которого находился пьяный водитель, на пешеходном переходе не пропустил маму с ребенком.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Управлением Следственного комитета по г. Минску выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина, 1984 года рождения. По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия проведенного с участием экспертов УГКСЭ по г. Минску установлено, 7 мая около 22 часов, водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус.