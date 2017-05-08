Пьяная компания на BMW сбила маму с ребенком в Минске: женщина погибла

Новости Беларуси. Страшная авария произошла на улице Солтыса в Минске 7 мая около 22:00. Молодая мама с маленькой дочерью переходила дорогу на зеленый свет. На пешеходном переходе их сбил BMW. Автомобиль продолжил движение и протаранил троллейбус.

33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее двухлетняя дочь госпитализирована. По словам медиков, жизни девочки ничего не угрожает.





В машине находились четверо мужчин. С помощью спецтехники из покореженного салона их извлекли спасатели. Водитель и три пассажира доставлены в больницу. Установлено, что компания была пьяна.