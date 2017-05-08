Пьяная компания на BMW сбила маму с ребенком в Минске: женщина погибла

Новости Беларуси. Страшная авария произошла на улице Солтыса в Минске 7 мая около 22:00. Молодая мама с маленькой дочерью переходила дорогу на зеленый свет. На пешеходном переходе их сбил BMW. Автомобиль продолжил движение и протаранил троллейбус.
Новости Беларуси. Страшная авария произошла на улице Солтыса в Минске 7 мая около 22:00. Молодая мама с маленькой дочерью переходила дорогу на зеленый свет. На пешеходном переходе их сбил BMW. Автомобиль продолжил движение и протаранил троллейбус.
33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
Ее двухлетняя дочь госпитализирована. По словам медиков, жизни девочки ничего не угрожает.
В машине находились четверо мужчин. С помощью спецтехники из покореженного салона их извлекли спасатели. Водитель и три пассажира доставлены в больницу. Установлено, что компания была пьяна.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Находившиеся в салоне четверо мужчин также находятся в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.
ГАИ: только за 7 мая было задержано 105 нетрезвых водителей (здесь подробнее).